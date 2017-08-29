Политолог: КНДР ракетными пусками рекламирует свою технику

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Каждый пуск северокорейских ракет вызывает серьезный резонанс во всем мире, и это является лучшей рекламой оружия, которое КНДР активно поставляет на экспорт, считает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.
Во вторник вечером пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где будет обсуждаться эта тема. Кроме того, не исключены и односторонние меры. Южная Корея и США, например, уже заявили, что в ответ "на северокорейские провокации" рассматриваются военные меры.
"Пуски — это элемент рекламы. Один пуск — и весь мир уже стоит на ушах. Какая еще страна может позволить себе такую рекламу? Что Индия запускает свою ракету, что Пакистан — никто к ним после этого покупать не бежит. К северным корейцам бегут. В очередной раз они продемонстрировали надежность своей ракетной техники, и, естественно, ждут приглашения на рынок оружия", — заявил РИА Новости во вторник Коровин.
По его словам, КНДР активно продает ракеты. "А что им еще продавать, если никто у них ничего не покупает. А здесь полмира стреляет сейчас северокорейскими ракетами. Это своего рода алмазы для маленькой страны, у которой кроме этого нет ничего. Вот они и продают. Научились они конкретно эти вещи делать, что тут можно сказать", — сказал эксперт.
Он считает, что японские силы самообороны физически, как и размещенные в регионе наземные и морские средства противоракетной и противовоздушной обороны США не могли сбить пролетевшую над страной северокорейскую ракету.
"Здесь ситуация такая. До Японии примерно одна тысяча километров и плюс еще она за тысячу перелетела. Учитывая, что высота — 500 километров — это означает, что над Японией ракета находилась на максимальной высоте своей траектории. Соответственно у Японии не развернуты системы, способные работать по баллистическим ракетам на такой высоте. Они ее могли сбить на высотах менее 200 километров", — отметил собеседник агентства.
Он полагает, что "когда цель летит по баллистической траектории, все понимают, что она не упадет камнем вниз". "Естественно, японцы ее отследили и пропустили. Но достаточно странно, что они не отследили разделение и прочее", — добавил эксперт.
"Система THAAD, которую американцы сейчас в Южной Корее развернули, способна работать на высотах до 150 километров при дальности 200 километров. Она может сбить баллистическую ракету на восходящем этапе и на нисходящем, когда высоты ниже 150 километров. Patriot может сбивать ракеты на высоте максимум 10-20 километров. Американские корабельные системы продемонстрировали максимальную высоту поражения 240 с небольшим километров, когда сбивали спутник в 2008 году. То есть то, что имеется в Японии, может только отследить подобную северокорейскую ракету", — заключил Коровин.
Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.
В последнее время ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "делает что-то с Гуамом, "с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".