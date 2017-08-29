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В мире

Президент Армении поздравил Путина с 20-летием договора о дружбе

11:1829.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Армении Серж Саргсян после встречи с Владимиром Путиным в Кремле. 10 августа 2016Президент Армении Серж Саргсян после встречи с Владимиром Путиным в Кремле. 10 августа 2016
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

Президент РФ Владимир Путин и президент Армении Серж Саргсян во время встречи. 23 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин поздравил Саргсяна с 20-летием договора о дружбе с Арменией
Ранее Путин направил Саргсяну телеграмму по случаю 20-летия договора.

"Прошедший период убедительно свидетельствует, что Договор отвечает историческим традициям дружбы братских народов. Он служит прочной основой для последовательного наращивания армяно-российского союзнического взаимодействия, которое выделяется активным диалогом на высшем уровне, эффективной внешнеполитической координацией, успешным взаимо-действием в сфере безопасности, в военной и военно-технической областях", — отмечается в ответном послании Саргсяна.

По словам президент Армении, из года в год расширяется двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инновационной, горно-добывающей областях, реализуются перспективные инвестиционные проекты, набирают обороты межрегиональные и гуманитарные связи.

"Стратегический характер двустороннего взаимодействия наших стран приумножается конструктивным партнерством на многосторонних международных и региональных площадках. Ереван и Москва являются активными участниками и надежными союзниками в решении масштабных задач по продвижению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и упрочения Организации Договора о коллективной безопасности в интересах мира, обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в зоне ответственности ОДКБ в целом", — подчеркивается в послании.

Глава армянского государства отметил, что Ереван высоко ценит посреднические усилия России в исключительно мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

"В историю двусторонних отношений вписано много ярких страниц, и мы дорожим этим общим достоянием. Уверен, что сегодняшняя знаковая дата, и весь юбилейный год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, будут ознаменованы совместными усилиями по наращиванию армяно-российского союзничества по всем направлениям в соответствии с духом и буквой Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией", — заявил Саргсян.

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