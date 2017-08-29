Экологи Sea Shepherd пообещали не мешать японским китобойным судам

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Экологическая организация Sea Shepherd Conservation Society заявила, что этой зимой не будет препятствовать деятельности японских китобойных судов, назвав причиной такого решения использование Японией военных технологий.

"В этом году мы не будем отправлять наши корабли в Южный океан (в прибрежные воды Антарктиды — ред.)… Мы обнаружили, что Япония использует военное наблюдение для отслеживания перемещений кораблей Sea Shepherd в режиме реального времени с помощью спутников, и (китобойные суда — ред.) могут легко уйти от нас, если знают, где мы находимся. Мы не можем конкурировать с уровнем военных технологий. В этом году Япония приняла закон против терроризма, что позволяет ей использовать военных для защиты своих незаконных китобойных действий", — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Агентство рыбного хозяйства Японии заявило, что знает о заявлении, но намерено продолжать следить за деятельностью организации, которая в Стране восходящего солнца считается экстремистской. Ведомство намерено принимать те же, что и всегда, меры безопасности, так как не уверено, что Sea Shepherd действительно прекратит преследование японских исследовательских судов.

Международная конвенция о регулировании китобойного промысла запрещает охоту на китов в коммерческих целях. В то же время международное соглашение 1987 года разрешает "проводить исследования на китах с возможным летальным исходом". Япония утверждает, что действует строго в рамках этого соглашения.

Экологи критикуют Японию за то, что после этого мясо китов попадает на прилавки магазинов. Япония настаивает на том, что исследования рациона китов требуют изучения содержимого их желудков, которое можно получить, только умертвив животное.

На первый взгляд, спор о китобойном промысле лежит в плоскости закона, однако на самом деле для многих японцев, даже для тех, кто не ест мяса китов, речь идет о защите своей идентичности и культуры от посягательств западного мира, так как китовое мясо издавна входило в рацион японцев как важный источник белка.

Японцы напоминают, что киты оказались на грани вымирания не из-за гастрономических причуд жителей Страны восходящего солнца, а из-за варварского истребления этих млекопитающих западными китобоями в течение нескольких веков ради китового уса для дамских корсетов и китового жира для освещения.

В марте 2014 года Гаагский суд вынес решение о запрете китобойного промысла в Антарктике. Япония подчинилась этому решению, но подготовила план для продолжения промысла, сократив объемы добычи китов до 333. План был принят, и с сезона осени 2016 года — зимы 2017 года промысел китов был возобновлен.