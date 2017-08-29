Экологи Sea Shepherd пообещали не мешать японским китобойным судам

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Экологическая организация Sea Shepherd Conservation Society заявила, что этой зимой не будет препятствовать деятельности японских китобойных судов, назвав причиной такого решения использование Японией военных технологий.
"В этом году мы не будем отправлять наши корабли в Южный океан (в прибрежные воды Антарктиды — ред.)… Мы обнаружили, что Япония использует военное наблюдение для отслеживания перемещений кораблей Sea Shepherd в режиме реального времени с помощью спутников, и (китобойные суда — ред.) могут легко уйти от нас, если знают, где мы находимся. Мы не можем конкурировать с уровнем военных технологий. В этом году Япония приняла закон против терроризма, что позволяет ей использовать военных для защиты своих незаконных китобойных действий", — говорится в заявлении на официальном сайте организации.
Агентство рыбного хозяйства Японии заявило, что знает о заявлении, но намерено продолжать следить за деятельностью организации, которая в Стране восходящего солнца считается экстремистской. Ведомство намерено принимать те же, что и всегда, меры безопасности, так как не уверено, что Sea Shepherd действительно прекратит преследование японских исследовательских судов.
Международная конвенция о регулировании китобойного промысла запрещает охоту на китов в коммерческих целях. В то же время международное соглашение 1987 года разрешает "проводить исследования на китах с возможным летальным исходом". Япония утверждает, что действует строго в рамках этого соглашения.
Киты – самые крупные млекопитающие на земле. Самым большим считается синий кит. Его длина может достигать 35 метров, а вес может превышать 150 тонн. Один только его язык весит 4 тонны – примерно столько же, сколько весит слон.
Касаток называют самыми крупными плотоядными дельфинами. У этих черно-белых красавцев может быть от 40 до 60 зубов, при этом длина зубов составляет около 13 см, что позволяет им легко охотиться и съедать других более мелких морских обитателей. Касатки могут плавать со скоростью до 50 км/ч.
Горбатый кит является представителем семейства полосатиковых китов. Из-за манеры плавать, сильно выгибая спину, его прозвали горбачом. Вес взрослой особи может достигать 25-30 тонн. Вес новорожденного китенка при длине 4-5 метров – 1-2 тонны. В длину горбачи вырастают до 15-17 метров. Горбатые киты умеют петь. Чаще всего они делают это в брачный период.
Дельфины – очень дружелюбные существа. Это морские млекопитающие, которые относятся к подотряду зубатых китов. Всего их в мире насчитывается 47 видов. Дельфины живут стаями. При необходимости они помогают друг другу. Известны случаи, когда дельфины спасали тонущих людей. Дельфины плавают со скоростью в среднем от 5 до 12 км/ч. Самые быстрые особи могут плавать со скоростью более 30 км/ч.
Горбатые киты при миграциях используют навигационные механизмы, пока неизвестные ученым, которые позволяют им не отклоняться от выбранного направления и не сбиваться с пути. Это один из самых энергичных видов китов. Они любят совершать прыжки, полностью выбрасываясь из воды.
У серых китов осталось множество признаков их далеких предков, при этом они сильно отличаются от остальных видов китообразных. У серого кита нет спинного плавника, вместо него слабо заметный горб. Серые киты часто обрастают различными накожными паразитами. Чтобы избавиться от них, они плывут к водопадам, несущим в море пресную воду, в которой паразиты погибают. Дистанция океанских миграций серого кита составляет около 20 тыс. км, одна из самых длинных среди млекопитающих.
Белухи являются единственными представителями китообразных, которые способны выражать эмоции с помощью мимики. С возрастом цвет их кожи меняется. Белухи рождаются темно-синими, поле года становятся серо-голубыми и серыми, особи старше 3-5 лет – чисто белые (отсюда и название). Максимальная длина тела белухи составляет до 6 метров. Самые крупные самцы весят до 2 тонн, самки – до 1,5 тонн.
На фото: белухи с тренерами во время выступления в Японии.
Строение внутренних органов дельфинов очень похоже на человеческое. Они тоже дышат легкими, у них тоже четырехкамерное сердце. Нейрофизиологи считают, что мозг дельфина находится на одном уровне с мозгом человека и возможно способен на то же самое, на что и человеческий мозг. В речи этих млекопитающих насчитывается более 180 разных звуков.
Кашалота называют гигантом среди зубатых китов. Кашалоты растут всю жизнь, так что чем они старше, тем крупнее. При этом самцы почти вдвое крупнее самок. В среднем длина самцов составляет 18-20 метров, вес – в среднем около 40 тонн, но часто вес крупных особей может доходить до 70 тонн. Кашалот – рекордсмен по громкости. Он может издавать звуки до 116 децибел.
Амазонский дельфин, которого также называют инией или боуто, является самым крупным представителем речных дельфинов. Он достигает 2,5 метров в длину и весит около 2 центреров. Амазонский дельфин обитает в реках и озерах Южной Америки. В отличие от большинства других видов дельфинов инии держатся в одиночку или мелкими стайками. За сутки они могут съедать до 12 кг пищи. Особенности строения челюсти позволяют им питаться не только рыбой, но и крабами и черепахами.
Касатки обитают небольшими группами, в такой группе может быть до 50 особей. У каждой группы есть свои звуковые сигналы, которые касатки подают друг другу. Эти млекопитающие очень заботливы по отношению друг к другу. С человеком они тоже довольно дружелюбны, однако в период размножения они могут быть раздражительными.
На фото: сотрудники парка Шаму Стадиум в Орландо тренируются с косатками.
Киты – довольно выносливые млекопитающие. Без сна они могут обходиться 100 дней. Без пищи киты могут жить 8 месяцев, а в отдельных случаях – до 10 месяцев. Несмотря на отсутствие у них голосовых связок, киты способны петь – звучно и протяжно. Короткие арии длятся около 6 минут, а при благоприятных условиях их музицирование может затянуться и на 30-40 минут.
Экологи критикуют Японию за то, что после этого мясо китов попадает на прилавки магазинов. Япония настаивает на том, что исследования рациона китов требуют изучения содержимого их желудков, которое можно получить, только умертвив животное.
На первый взгляд, спор о китобойном промысле лежит в плоскости закона, однако на самом деле для многих японцев, даже для тех, кто не ест мяса китов, речь идет о защите своей идентичности и культуры от посягательств западного мира, так как китовое мясо издавна входило в рацион японцев как важный источник белка.
Японцы напоминают, что киты оказались на грани вымирания не из-за гастрономических причуд жителей Страны восходящего солнца, а из-за варварского истребления этих млекопитающих западными китобоями в течение нескольких веков ради китового уса для дамских корсетов и китового жира для освещения.
В марте 2014 года Гаагский суд вынес решение о запрете китобойного промысла в Антарктике. Япония подчинилась этому решению, но подготовила план для продолжения промысла, сократив объемы добычи китов до 333. План был принят, и с сезона осени 2016 года — зимы 2017 года промысел китов был возобновлен.