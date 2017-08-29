США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Экологи Sea Shepherd пообещали не мешать японским китобойным судам

10:5529.08.2017
0261
© Пресс-служба заповедника “Командорский”. Евгений МамаевМоре. Архивное фотоМоре. Архивное фото
© Пресс-служба заповедника “Командорский”. Евгений Мамаев

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Экологическая организация Sea Shepherd Conservation Society заявила, что этой зимой не будет препятствовать деятельности японских китобойных судов, назвав причиной такого решения использование Японией военных технологий.

Горбатый кит в водах Тихого океана. Архивное фото
© AFP 2017 / Miguel Medina
Япония в 2016 году выловила 115 китов в Тихом океане

"В этом году мы не будем отправлять наши корабли в Южный океан (в прибрежные воды Антарктиды — ред.)… Мы обнаружили, что Япония использует военное наблюдение для отслеживания перемещений кораблей Sea Shepherd в режиме реального времени с помощью спутников, и (китобойные суда — ред.) могут легко уйти от нас, если знают, где мы находимся. Мы не можем конкурировать с уровнем военных технологий. В этом году Япония приняла закон против терроризма, что позволяет ей использовать военных для защиты своих незаконных китобойных действий", — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Агентство рыбного хозяйства Японии заявило, что знает о заявлении, но намерено продолжать следить за деятельностью организации, которая в Стране восходящего солнца считается экстремистской. Ведомство намерено принимать те же, что и всегда, меры безопасности, так как не уверено, что Sea Shepherd действительно прекратит преследование японских исследовательских судов.

Международная конвенция о регулировании китобойного промысла запрещает охоту на китов в коммерческих целях. В то же время международное соглашение 1987 года разрешает "проводить исследования на китах с возможным летальным исходом". Япония утверждает, что действует строго в рамках этого соглашения.

Большие и добродушные. Интересные факты из жизни китов и дельфинов
© Fotolia / JamesteohartКиты – самые крупные млекопитающие на земле. Самым большим считается синий кит. Его длина может достигать 35 метров, а вес может превышать 150 тонн. Один только его язык весит 4 тонны – примерно столько же, сколько весит слон.Кит
© Fotolia / Jamesteohart
Киты – самые крупные млекопитающие на земле. Самым большим считается синий кит. Его длина может достигать 35 метров, а вес может превышать 150 тонн. Один только его язык весит 4 тонны – примерно столько же, сколько весит слон.
© AP Photo / Itsuo InouyeКасаток называют самыми крупными плотоядными дельфинами. У этих черно-белых красавцев может быть от 40 до 60 зубов, при этом длина зубов составляет около 13 см, что позволяет им легко охотиться и съедать других более мелких морских обитателей. Касатки могут плавать со скоростью до 50 км/ч.Косатки в городе Камогава, Япония. 2009 год
© AP Photo / Itsuo Inouye
Касаток называют самыми крупными плотоядными дельфинами. У этих черно-белых красавцев может быть от 40 до 60 зубов, при этом длина зубов составляет около 13 см, что позволяет им легко охотиться и съедать других более мелких морских обитателей. Касатки могут плавать со скоростью до 50 км/ч.
© Fotolia / GudkovandreyГорбатый кит является представителем семейства полосатиковых китов. Из-за манеры плавать, сильно выгибая спину, его прозвали горбачом. Вес взрослой особи может достигать 25-30 тонн. Вес новорожденного китенка при длине 4-5 метров – 1-2 тонны. В длину горбачи вырастают до 15-17 метров. Горбатые киты умеют петь. Чаще всего они делают это в брачный период.Прыжок горбатого кита над водой
© Fotolia / Gudkovandrey
Горбатый кит является представителем семейства полосатиковых китов. Из-за манеры плавать, сильно выгибая спину, его прозвали горбачом. Вес взрослой особи может достигать 25-30 тонн. Вес новорожденного китенка при длине 4-5 метров – 1-2 тонны. В длину горбачи вырастают до 15-17 метров. Горбатые киты умеют петь. Чаще всего они делают это в брачный период.
© Fotolia / Andriy BezuglovДельфины – очень дружелюбные существа. Это морские млекопитающие, которые относятся к подотряду зубатых китов. Всего их в мире насчитывается 47 видов. Дельфины живут стаями. При необходимости они помогают друг другу. Известны случаи, когда дельфины спасали тонущих людей. Дельфины плавают со скоростью в среднем от 5 до 12 км/ч. Самые быстрые особи могут плавать со скоростью более 30 км/ч.Девушка с дельфинами под водой
© Fotolia / Andriy Bezuglov
Дельфины – очень дружелюбные существа. Это морские млекопитающие, которые относятся к подотряду зубатых китов. Всего их в мире насчитывается 47 видов. Дельфины живут стаями. При необходимости они помогают друг другу. Известны случаи, когда дельфины спасали тонущих людей. Дельфины плавают со скоростью в среднем от 5 до 12 км/ч. Самые быстрые особи могут плавать со скоростью более 30 км/ч.
© Fotolia / MichaelpeakГорбатые киты при миграциях используют навигационные механизмы, пока неизвестные ученым, которые позволяют им не отклоняться от выбранного направления и не сбиваться с пути. Это один из самых энергичных видов китов. Они любят совершать прыжки, полностью выбрасываясь из воды.Хвост горбатого кита
© Fotolia / Michaelpeak
Горбатые киты при миграциях используют навигационные механизмы, пока неизвестные ученым, которые позволяют им не отклоняться от выбранного направления и не сбиваться с пути. Это один из самых энергичных видов китов. Они любят совершать прыжки, полностью выбрасываясь из воды.
© Fotolia / Andrea IzzottiУ серых китов осталось множество признаков их далеких предков, при этом они сильно отличаются от остальных видов китообразных. У серого кита нет спинного плавника, вместо него слабо заметный горб. Серые киты часто обрастают различными накожными паразитами. Чтобы избавиться от них, они плывут к водопадам, несущим в море пресную воду, в которой паразиты погибают. Дистанция океанских миграций серого кита составляет около 20 тыс. км, одна из самых длинных среди млекопитающих.Серый кит
© Fotolia / Andrea Izzotti
У серых китов осталось множество признаков их далеких предков, при этом они сильно отличаются от остальных видов китообразных. У серого кита нет спинного плавника, вместо него слабо заметный горб. Серые киты часто обрастают различными накожными паразитами. Чтобы избавиться от них, они плывут к водопадам, несущим в море пресную воду, в которой паразиты погибают. Дистанция океанских миграций серого кита составляет около 20 тыс. км, одна из самых длинных среди млекопитающих.
© AP Photo / Itsuo InouyeБелухи являются единственными представителями китообразных, которые способны выражать эмоции с помощью мимики. С возрастом цвет их кожи меняется. Белухи рождаются темно-синими, поле года становятся серо-голубыми и серыми, особи старше 3-5 лет – чисто белые (отсюда и название). Максимальная длина тела белухи составляет до 6 метров. Самые крупные самцы весят до 2 тонн, самки – до 1,5 тонн.

На фото: белухи с тренерами во время выступления в Японии.Белухи с тренерами во время выступления в Японии
© AP Photo / Itsuo Inouye
Белухи являются единственными представителями китообразных, которые способны выражать эмоции с помощью мимики. С возрастом цвет их кожи меняется. Белухи рождаются темно-синими, поле года становятся серо-голубыми и серыми, особи старше 3-5 лет – чисто белые (отсюда и название). Максимальная длина тела белухи составляет до 6 метров. Самые крупные самцы весят до 2 тонн, самки – до 1,5 тонн.

На фото: белухи с тренерами во время выступления в Японии.
© AFP 2017 / Rolex/Daniel ForsterСтроение внутренних органов дельфинов очень похоже на человеческое. Они тоже дышат легкими, у них тоже четырехкамерное сердце. Нейрофизиологи считают, что мозг дельфина находится на одном уровне с мозгом человека и возможно способен на то же самое, на что и человеческий мозг. В речи этих млекопитающих насчитывается более 180 разных звуков.Пара дельфинов плывут перед яхтой в Сидней
© AFP 2017 / Rolex/Daniel Forster
Строение внутренних органов дельфинов очень похоже на человеческое. Они тоже дышат легкими, у них тоже четырехкамерное сердце. Нейрофизиологи считают, что мозг дельфина находится на одном уровне с мозгом человека и возможно способен на то же самое, на что и человеческий мозг. В речи этих млекопитающих насчитывается более 180 разных звуков.
© AP Photo / Guam Variety News, Chris Bangs, FileКашалота называют гигантом среди зубатых китов. Кашалоты растут всю жизнь, так что чем они старше, тем крупнее. При этом самцы почти вдвое крупнее самок. В среднем длина самцов составляет 18-20 метров, вес – в среднем около 40 тонн, но часто вес крупных особей может доходить до 70 тонн. Кашалот – рекордсмен по громкости. Он может издавать звуки до 116 децибел.Группа кашалотов около города Гуам
© AP Photo / Guam Variety News, Chris Bangs, File
Кашалота называют гигантом среди зубатых китов. Кашалоты растут всю жизнь, так что чем они старше, тем крупнее. При этом самцы почти вдвое крупнее самок. В среднем длина самцов составляет 18-20 метров, вес – в среднем около 40 тонн, но часто вес крупных особей может доходить до 70 тонн. Кашалот – рекордсмен по громкости. Он может издавать звуки до 116 децибел.
© AFP 2017 / Yasuyoshi ChibaАмазонский дельфин, которого также называют инией или боуто, является самым крупным представителем речных дельфинов. Он достигает 2,5 метров в длину и весит около 2 центреров. Амазонский дельфин обитает в реках и озерах Южной Америки. В отличие от большинства других видов дельфинов инии держатся в одиночку или мелкими стайками. За сутки они могут съедать до 12 кг пищи. Особенности строения челюсти позволяют им питаться не только рыбой, но и крабами и черепахами.Амазонский дельфин в реке Бразилии. 2013 год
© AFP 2017 / Yasuyoshi Chiba
Амазонский дельфин, которого также называют инией или боуто, является самым крупным представителем речных дельфинов. Он достигает 2,5 метров в длину и весит около 2 центреров. Амазонский дельфин обитает в реках и озерах Южной Америки. В отличие от большинства других видов дельфинов инии держатся в одиночку или мелкими стайками. За сутки они могут съедать до 12 кг пищи. Особенности строения челюсти позволяют им питаться не только рыбой, но и крабами и черепахами.
© AP Photo / Phelan M. EbenhackКасатки обитают небольшими группами, в такой группе может быть до 50 особей. У каждой группы есть свои звуковые сигналы, которые касатки подают друг другу. Эти млекопитающие очень заботливы по отношению друг к другу. С человеком они тоже довольно дружелюбны, однако в период размножения они могут быть раздражительными.

На фото: сотрудники парка Шаму Стадиум в Орландо тренируются с косатками.Сотрудники парка Шаму Стадиум в Орландо тренируются с косатками
© AP Photo / Phelan M. Ebenhack
Касатки обитают небольшими группами, в такой группе может быть до 50 особей. У каждой группы есть свои звуковые сигналы, которые касатки подают друг другу. Эти млекопитающие очень заботливы по отношению друг к другу. С человеком они тоже довольно дружелюбны, однако в период размножения они могут быть раздражительными.

На фото: сотрудники парка Шаму Стадиум в Орландо тренируются с косатками.
© AP Photo / Natacha PisarenkoКиты – довольно выносливые млекопитающие. Без сна они могут обходиться 100 дней. Без пищи киты могут жить 8 месяцев, а в отдельных случаях – до 10 месяцев. Несмотря на отсутствие у них голосовых связок, киты способны петь – звучно и протяжно. Короткие арии длятся около 6 минут, а при благоприятных условиях их музицирование может затянуться и на 30-40 минут.Туристы смотрят на китов в Пуэрто-Мадрин, Аргентина. 2003 год
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Киты – довольно выносливые млекопитающие. Без сна они могут обходиться 100 дней. Без пищи киты могут жить 8 месяцев, а в отдельных случаях – до 10 месяцев. Несмотря на отсутствие у них голосовых связок, киты способны петь – звучно и протяжно. Короткие арии длятся около 6 минут, а при благоприятных условиях их музицирование может затянуться и на 30-40 минут.
/

Экологи критикуют Японию за то, что после этого мясо китов попадает на прилавки магазинов. Япония настаивает на том, что исследования рациона китов требуют изучения содержимого их желудков, которое можно получить, только умертвив животное.

На первый взгляд, спор о китобойном промысле лежит в плоскости закона, однако на самом деле для многих японцев, даже для тех, кто не ест мяса китов, речь идет о защите своей идентичности и культуры от посягательств западного мира, так как китовое мясо издавна входило в рацион японцев как важный источник белка.

Японцы напоминают, что киты оказались на грани вымирания не из-за гастрономических причуд жителей Страны восходящего солнца, а из-за варварского истребления этих млекопитающих западными китобоями в течение нескольких веков ради китового уса для дамских корсетов и китового жира для освещения.

В марте 2014 года Гаагский суд вынес решение о запрете китобойного промысла в Антарктике. Япония подчинилась этому решению, но подготовила план для продолжения промысла, сократив объемы добычи китов до 333. План был принят, и с сезона осени 2016 года — зимы 2017 года промысел китов был возобновлен.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена