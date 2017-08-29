Клинцевич рассказал, что сделает Россия в случае угрозы со стороны КНДР

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Баллистические ракеты КНДР будут сбиты силами российских ПВО на Дальнем Востоке, если во время испытаний будут представлять угрозу для территории России, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

"Угрозы для России нет, но если она для нашей территории появится, то она будет локализована ПВО", — заявил Клинцевич.

По словам сенатора, Япония не уничтожила в своём воздушном пространстве северокорейскую ракету из-за того, что Токио не обладает техническими возможностями для уничтожения баллистических ракет на такой высоте.

"Но мы можем это делать и обязательно собьем (ракету), если она вторгнется в наше воздушное пространство", — сказал он.

Ранее министр обороны Японии Ицунори Ондэра заявил, что Токио не стал сбивать пролетавшую над ней ракету КНДР, поскольку та не представляла угрозы территории страны.