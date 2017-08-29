Ситуация с КНДР напоминает пороховую бочку, заявили в Госдуме

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ситуация с КНДР напоминает пороховую бочку и может привести к непоправимым последствиям для всего мирового сообщества, не исключено, что последний запуск северокорейской ракеты потребует нового рассмотрения в СБ ООН, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

"Ситуация на Корейском полуострове все больше напоминает пороховую бочку. И это не может не тревожить. Непрекращающиеся пуски баллистических ракет КНДР с одной стороны, равно как и провоцирующие действия Запада в отношении руководства Пхеньяна с другой, могут привести к непоправимым последствиям для всего мирового сообщества", — заявил Слуцкий журналистам.

Парламентарий также отметил, что Россия никогда не поддерживала "самопровозглашенный ядерный статус Северной Кореи и последовательно голосовала за все решения Совбеза ООН по этому вопросу". При этом Слуцкий не исключил, что последний запуск ракеты КНДР в сторону Японии потребует нового рассмотрения в СБ ООН, "хотя все возможные резолюции и санкции уже были приняты".

"По-прежнему уверен, что путь военного вмешательства является тупиковым. Мы последовательно выступали за дипломатическое разрешение северокорейской проблемы. Любое нагнетание, как мы видим, взрывоопасно", — подытожил политик.