Ситуация с КНДР напоминает пороховую бочку, заявили в Госдуме

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ситуация с КНДР напоминает пороховую бочку и может привести к непоправимым последствиям для всего мирового сообщества, не исключено, что последний запуск северокорейской ракеты потребует нового рассмотрения в СБ ООН, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Ситуация на Корейском полуострове все больше напоминает пороховую бочку. И это не может не тревожить. Непрекращающиеся пуски баллистических ракет КНДР с одной стороны, равно как и провоцирующие действия Запада в отношении руководства Пхеньяна с другой, могут привести к непоправимым последствиям для всего мирового сообщества", — заявил Слуцкий журналистам.
"По-прежнему уверен, что путь военного вмешательства является тупиковым. Мы последовательно выступали за дипломатическое разрешение северокорейской проблемы. Любое нагнетание, как мы видим, взрывоопасно", — подытожил политик.