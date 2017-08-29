Число жертв взрыва у банка в Кабуле возросло до четырех

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Жертвами взрыва в столице Афганистана во вторник стали четыре человека, еще трое получили ранения, заявил в своем аккаунте в Twitter представитель МВД страны Наджиб Даниш.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел возле отделения одного из местных банков недалеко от посольства США в Кабуле. Сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших.

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"Четыре человека погибли и трое ранены в результате атаки в Кабуле", — написал Даниш.

Представитель министерства здравоохранения Афганистана Вахид Маджрух подтвердил РИА Новости данных о погибших, заявив при этом, что число пострадавших составляет восемь человек. Он также отметил, что ведомство не получило сообщений о том, что взрыв как-то затронул сотрудников посольства США.

Kabul blast near US embassy kills one, wounds eight: officials https://t.co/tphcgn7enN pic.twitter.com/402aLuWImL — The News (@thenews_intl) 29 августа 2017 г.

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