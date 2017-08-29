Милиция Бишкека работает в усиленном режиме в связи с Днем независимости

БИШКЕК, 29 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы столицы Киргизии во вторник перешли на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня независимости республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека.

День независимости Киргизии отмечается ежегодно 31 августа, это нерабочий праздничный день. В этом году по случаю общенационального праздника, а также мусульманского Курман-Айта (Курбан-байрам), который выпадает на 1 сентября, киргизстанцев ждут длинные выходные с 31 августа по 4 сентября. Во всех школах в стране на 4 сентября также перенесено начало учебного года.

"В связи с предстоящими праздничными мероприятиями Дня независимости Киргизстана и Курман-Айт столичная милиция с 29 августа переходит на режим несения службы "повышенный", — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ГУВД, во время праздника, а также мероприятий, связанных с началом учебного года, для обеспечения общественного порядка и безопасности горожан будут задействованы более 2,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Главное управление внутренних дел столицы Киргизии обратилось к населению с просьбой проявлять особую бдительность в местах массового скопления людей. "В случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, транспорте, общественных местах, припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию", — предупредили в правоохранительных органах.