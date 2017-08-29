Жителей 50 провинций Таиланда предупредили о ливнях и наводнениях

БАНГКОК, 29 авг – РИА Новости. Центр предупреждения и преодоления последствий природных катастроф МВД Таиланда выпустил во вторник уведомление о сильных ливнях и возможных наводнениях в ближайшие дни для 50 из 77 провинций Таиланда, оно касается и популярных туристических направлений.

Заявление центра было зачитано в новостном выпуске Третьего национального телеканала страны.

Наиболее серьезной ситуация может стать на севере и северо-востоке страны, однако в число провинций, для которых выпущено предупреждение, входят и те, в которых расположены туристические зоны как юга Таиланда (Пхукет, Краби, Пханга), так и восточного побережья страны (Районг, Чонбури).

Сезон дождей обычно длится в Таиланде с середины мая по конец октября. В 2017 году в результате более сильных и продолжительных, чем обычно, ливней, сезонные наводнения в некоторых районах Таиланда приобрели характер катастрофических. С конца июля по середину августа наводнениями были охвачены большие участки в 17 провинциях страны, погибли около 30 человек.