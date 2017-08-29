АСТАНА, 29 авг – РИА Новости. США пока не предупредили о новых мерах в ответ на решения МИД РФ по дипмиссиям, было лишь несколько сигналов; Москва надеется, что ответных действий США на сокращение штата дипмиссий не будет, заявил во вторник на 62-й Пагуошской конференции в Астане замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы видели только несколько сигналов, публичных комментариев госдепа, что это возможно, и до 1 сентября некие меры будут приняты. Мы в ответ говорим, что данное решение было бы не только ущербным и политически крайне вредным — оно привело бы к следующему похожему действию с нашей стороны", — заявил Рябков журналистам.
По его словам, "ситуация, и без того крайне напряженная в двусторонних отношениях, усугубилась бы еще больше".
После этого США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
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