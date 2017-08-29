АСТАНА, 29 авг – РИА Новости. США пока не предупредили о новых мерах в ответ на решения МИД РФ по дипмиссиям, было лишь несколько сигналов; Москва надеется, что ответных действий США на сокращение штата дипмиссий не будет, заявил во вторник на 62-й Пагуошской конференции в Астане замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет", — ответил Рябков на вопрос, предупредили ли США о новых санкциях "в ответ" на сокращение своего дипкорпуса.

"Мы видели только несколько сигналов, публичных комментариев госдепа, что это возможно, и до 1 сентября некие меры будут приняты. Мы в ответ говорим, что данное решение было бы не только ущербным и политически крайне вредным — оно привело бы к следующему похожему действию с нашей стороны", — заявил Рябков журналистам.

По его словам, "ситуация, и без того крайне напряженная в двусторонних отношениях, усугубилась бы еще больше".

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Летом Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

После этого США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

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