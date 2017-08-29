Евросоюз справится, если США выйдут из соглашения по Ирану, считает Рябков

АСТАНА, 29 авг — РИА Новости. Евросоюз сумеет разработать действенные меры в случае выхода США из ядерной сделки с Ираном, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это не мое дело. Но я уверен… Как ранее ЕС нашел способы, как разработать легальные антидоты в ответ на действие американского законодательства против Кубы", — заявил Рябков на 62-й Пагуошской конференции в Астане.

Отметив, что "не так уж легко выйти из этого соглашения путем односторонних мер", дипломат выразил надежду, что этого не произойдет. "Мы приведем дополнительные аргументы за сохранение всего", — пообещал Рябков.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.