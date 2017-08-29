Выход США из сделки с Ираном нанесет вред безопасности, заявил Рябков

АСТАНА, 29 авг — РИА Новости. Россия пытается убедить США в продолжении выполнения иранской ядерной сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы фокусируем усилия… чтобы убедить наших партнёров в американском правительстве, что им надо выполнять обязательства по иранской ядерной сделке", — заявил Рябков на 62-ой Пагуошской конференции в Астане.

"Если по каким-то причинам США выйдет из ядерной сделки с Ираном… любая сторона (которая выйдет) нанесёт непоправимый удар международной и региональной безопасности", — предупредил он.

Рябков отметил, что "данное соглашение работает хорошо".

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.