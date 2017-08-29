Глава МИД Японии провел переговоры с Тиллерсоном по проблеме КНДР

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Таро Коно провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщило агентство Киодо.

Коно после состоявшегося разговора подтвердил журналистами, что стороны пришли к единому мнению усилить давление на КНДР.

"Необходимо жестко выполнять уже принятые резолюцией Совета Безопасности ООН санкции и взаимодействовать с США и Южной Кореей по вопросу о том, что еще можно сделать", — сказал министр.

Ранее министр иностранных дел Таро Коно заявил, что КНДР побоялась направлять ракету в южном направлении в сторону Гуама и направила ее на северо-восток, в результате чего она пролетела над Хоккайдо.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая пролетев над территорией Японии, через пять минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12", а также, что произошло отделение от нее трех частей. На территории Япония сработала система экстренного оповещения J-Alert. В то же время силы самообороны, отслеживавшие полет, не стали сбивать ракету, как не представлявшую опасности для Японии.