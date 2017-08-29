Трамп и Абэ обсудили новый пуск северокорейской ракеты по телефону

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили новый пуск ракеты КНДР по телефону, передает агентство Ренхап.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, полетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.