Южная Корея осудила новый пуск северокорейской ракеты

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Южной Кореи осудило пуск в КНДР ракеты, пролетевшей над Японией, и обещало совместно с США дать "мощный отпор" в случае продолжения "провокаций" со стороны Северной Кореи, передает агентство Рёнхап.

Как сообщалось ранее, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с новым ракетным пуском КНДР.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая полетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.