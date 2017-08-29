В Нью-Мексико два человека погибли из-за стрельбы в библиотеке

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы в городе Кловис в американском штате Нью-Мексико, сообщает телеканал NBC News.
По данным NBC News, инцидент произошел в местной библиотеке.
Подозреваемый в стрельбе уже задержан. Его мотивы пока неизвестны. Местный телеканал KIRO 7 опубликовал фото белого молодого человека, которого задержала полиция на месте происшествия.
JUST IN: pic of suspect being taken into custody after Clovis library shooting. We've blurred his face until we learn he's been charged. pic.twitter.com/BQbyzWtdE9— Matt Howerton (@MattKOAT) 29 августа 2017 г.