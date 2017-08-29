В Южной Корее провели экстренное заседание СНБ после пуска ракеты в КНДР

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал во вторник на рассвете экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР, которая пролетела над северо-востоком Японии и упала в Тихий океан, передало информационное агентство Рёнхап.

По его данным, президент Южной Кореи лично принял участие в заседании СНБ.

"Поскольку ситуация кажется серьезной, президент тоже решил принять участие", — приводит агентство слова источника в администрации президента.

Как сообщалось ранее, военные Южной Кореи зафиксировали пуск ракеты КНДР в 05.57 утра (23.57 мск понедельника) из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Жители Японии получили предупреждение о ракетной опасности по системе экстренного оповещения. В Токио было объявлено, что ракета упала в 1180 километрах к востоку от Хоккайдо.