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В мире

Загрязненность воздуха у завода "Наирит" в Ереване ниже опасного порога

02:2329.08.2017
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© Sputnik / Asatur Yesayants Пожар на химзаводе Наирит в Ереване, Армения. 28 августа 2017Пожар на химзаводе Наирит в Ереване, Армения. 28 августа 2017
© Sputnik / Asatur Yesayants

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Загрязненность воздуха близ ереванского химзавода "Наирит" в несколько раз ниже минимально опасного порога, говорится в совместном заявлении, распространенном министерством охраны природы и минздравом Армении.

Пожар на химзаводе Наирит в Ереване, Армения. 28 августа 2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
На месте пожара на химзаводе "Наирит" в Ереване установили ночное дежурство
Пожар на заводе "Наирит" начался в понедельник, ему присвоена вторая степень сложности. На месте работают более 100 спасателей, пожарные и сотрудники групп Центра кризисного управления. Примерно в 13.00 мск пожар был локализован. Начальник спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян сообщил РИА Новости, что горят четыре резервуара с лак-этинолем. По его словам, рядом находятся еще восемь резервуаров, их охлаждают, чтобы избежать взрыва. Казарян отметил, что угрозы распространения огня нет, а дым от горящего лак-этиноля не опасен. На месте пожара установлено дежурство.

По данным двух ведомств, сделанный экологами активный отбор проб воздуха с прилегающей к заводу территории показал, что содержание приземного озона и диоксида азота находится в диапазоне предельно допустимых концентраций (ПДК), диоксид серы превысил ПДК в 1,6 раза, общая пыль (сумма взвешенных веществ, включающая все находящиеся в воздухе частицы) в 3,6 раза. При этом, согласно данным шести пассивных пробоотборников, установленных близ территории возгорания, концентрация диоксида серы в пяти пунктах превысила ПДК в 1,1- 1,4 раза, а во всех шести пунктах концентрация диоксида азота превысила ПДК в 2,1-6,0 раза.

"Согласно решению правительства Армении от 2008 года, опасным считается уровень загрязненности воздуха, при котором ПДК в течение более чем двух дней превышены в 20-29 раз, свыше восьми часов – в 30-49 раз, или менее чем за два часа – в 50 раз и более. То есть, зафиксированные концентрации многократно ниже минимально опасного порога. Следовательно, зарегистрированные превышения не представляют непосредственной угрозы для человека", — отмечается в заявлении.

Вместе с тем, министерство здравоохранения посоветовало жителям близлежащих территорий, где заметны продукты горения (пыль, необычный запах, дым), закрыть двери и окна квартир. "Наиболее уязвимы дети, беременные женщины и лица, страдающие болезнями дыхательных путей – астма, бронхит, сердечная недостаточность. Людям, у которых есть указанные заболевания, рекомендуем не пропускать прием лекарств, строго выполнять назначения врачей, а при обострении болезни – незамедлительно обратиться к медикам", — подчеркивается в обращении.

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