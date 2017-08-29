ООН, 29 авг — РИА Новости. Япония собирает информацию о новом ракетном испытании КНДР, заявил постпред Японии при ООН Коро Бешо.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета КНДР, пуск которой был произведен на рассвете во вторник, пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километрах от него упала в Тихий океан.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета КНДР, пуск которой был произведен на рассвете во вторник, пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километрах от него упала в Тихий океан.
Это стало вторым запуском КНДР за последние дни. В пятницу Пхеньян запустил три ракеты малой дальности.