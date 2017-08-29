МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Несколько крупнейших американских компаний предложили свою помощь пострадавшим в результате обрушившегося на штат Техас ураганом "Харви", сообщает агентство Business Wire.

Сообщается, что свою помощь предложил банк JPMorgan Chase, специализирующаяся на медицинских услугах компания Kindred и страховая компания Cigna. Банк JPMorgan Chase сделает взнос в Американский Красный Крест и другие организации в размере 1 миллиона долларов, Kindred сделает пожертвование в размере 50 тысяч долларов, а Cigna Foundation – 100 тысяч долларов. К тому же, Cigna расширяет доступ к своей круглосуточной телефонной линии для оказания персональной помощи пострадавшим.

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Ураган "Харви" в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма. "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.