ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп надеется, что обсуждение бюджета обойдется без "закрытия" правительства из-за недостатка финансирования.

"Надеюсь, что это не понадобится", — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, не произойдет ли "закрытия" правительства из-за разногласий с конгрессом о строительстве стены на границе с Мексикой.

Трамп повторил, что заставит Мексику заплатить за строительство стены, поскольку та "поможет с потоком наркотиков" и устранит проблемы с преступностью, которая, по его словам, импортируется из Мексики.

"Мексика заплатит так или иначе, может быть, в виде компенсаций", — сказал Трамп. О каких компенсациях идет речь, он не уточнил.

Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальной иммиграции. На прошлой неделе Трамп пригрозил "закрыть" федеральное правительство за отсутствием принятого федерального бюджета, если республиканцы и демократы в конгрессе не согласятся выделить деньги на строительство стены. Последний раз правительство "закрывалось" более чем на две недели в 2013 году из-за противостояния между президентом-демократом Бараком Обамой и республиканцами в конгрессе.