Трамп назвал помилованного им экс-шерифа патриотом

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что помилованный им экс-шериф Джо Арпайо — патриот.

Ранее Трамп помиловал еще до вынесения приговора Арпайо, который в ходе работы в Аризоне за четверть века стал известен как сторонник крайне жесткой линии в борьбе с нелегальной иммиграцией. Арпайо был признан виновным в неуважении к суду за то, что не стал реализовывать распоряжения о приостановке отбора мигрантов по национально-расовому признаку. Приговор Арпайо должен был быть оглашен в октябре.

"Шериф Джо — патриот, он любит нашу страну, он защищал нашу страну, и в администрации Обамы с ним обращались очень нечестно", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

Он перечислил ряд случаев помилования или сокращения сроков заключения, когда президенты Билл Клинтон и Барак Обама действовали, с его точки зрения, ошибочно. Он упомянул, в частности, о том, что Обама помиловал "предателя" Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг), которая отбывала срок за утечку информации сайту Wikileaks.