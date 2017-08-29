Президент Финляндии пообещал использовать все пути для мира в Афганистане

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Президент Финляндии Саули Нийнистё в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что его страна предпримет все возможные усилия для улучшения ситуации в Афганистане, включая переговоры с "Талибаном"*.

"Я хочу подчеркнуть, что Финляндия была вовлечена с самого начала в разрешение ситуации в Афганистане. У нас там есть войска, есть финансовая помощь от нас. Нам нужно стараться, нам нужно стараться во всех возможных направлениях разрешить эту ситуацию. Для того, чтобы разрешить ситуацию, которая слишком затянулась, вы должны глубоко уважать тех, с кем вы ведете переговоры. И полностью верить в то, о чем вы ведете эти переговоры", — ответил он на вопрос журналиста, насколько вероятно достижение и соблюдение "Талибаном"* мирного соглашения, учитывая их "ущербную идеологию".

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское Государство"*.

*Террористические организации, запрещенные в России.