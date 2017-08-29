Трамп проведет через конгресс пакет помощи пострадавшим от шторма "Харви"

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает быстро провести через конгресс пакет помощи пострадавшим от шторма "Харви" в Техасе и Луизиане.

По его словам, агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) располагает достаточными средствами. Ранее сообщалось, что у федеральных властей есть до 3 миллиардов долларов на ликвидацию непосредственной угрозы от шторма.

"У нас есть деньги на Техас и Луизиану, если это потребуется. Но настоящий пакет, который будет составлять многие миллионы долларов, пойдет через конгресс. Я думаю, это произойдет очень быстро", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё в понедельник.

Не менее восьми человек погибли и тысячи людей были эвакуированы в результате урагана, а затем шторма "Харви", обрушившегося на Техас. Трамп уточнил, что есть вероятность, что пострадает и штат Луизиана.