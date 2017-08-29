ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал Техасу своевременное выделение средств на восстановление и опроверг связь между оказанием помощи и утверждением федерального бюджета.
Он добавил, что происходящее в штате — "ужасная трагедия".
"Мы ожидаем в скором времени получить запрос и, думаем, конгресс будет относиться к этому также как я, было бы хорошо, если бы обе партии будут едины", — сказал Трамп. По его замечанию, финансирование будет "очень скорым".
На этой неделе Трамп пригрозил "закрыть" федеральное правительство за отсутствием принятого федерального бюджета, если республиканцы и демократы в конгрессе не согласятся выделить деньги на строительство стены. Последний раз правительство "закрывалось" более чем на две недели в 2013 году из-за противостояния между президентом-демократом Бараком Обамой и республиканцами в конгрессе.