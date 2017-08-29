ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал Техасу своевременное выделение средств на восстановление и опроверг связь между оказанием помощи и утверждением федерального бюджета.

"Будут очень быстрые действия со стороны конгресса и президента, чтобы пришло финансирование", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

Он добавил, что происходящее в штате — "ужасная трагедия".

"Мы ожидаем в скором времени получить запрос и, думаем, конгресс будет относиться к этому также как я, было бы хорошо, если бы обе партии будут едины", — сказал Трамп. По его замечанию, финансирование будет "очень скорым".

Отвечая на вопрос, намерен ли он пересмотреть свою позицию по повышению потолка госдолга, которое может обернуться прекращение работы федерального правительства, Трамп сказал: "это отдельная тема, они не связаны".

На этой неделе Трамп пригрозил "закрыть" федеральное правительство за отсутствием принятого федерального бюджета, если республиканцы и демократы в конгрессе не согласятся выделить деньги на строительство стены. Последний раз правительство "закрывалось" более чем на две недели в 2013 году из-за противостояния между президентом-демократом Бараком Обамой и республиканцами в конгрессе.