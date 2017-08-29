Рабство или голод: как живут дети-реставек на Гаити

В 1804 году Гаити стало первым государством в Латинской Америке, где отменили рабство — на 61 год раньше, чем в США. Но сегодня о такой прогрессивности осталась лишь память: страна живет в нищете, а 300 тысяч детей находятся в положении, в котором их предки были больше двухсот лет назад.

Их называют детьми-реставек, это креольская калька от французского "rester avec" (оставаться с кем-то). На Гаити распространена практика, когда ребенка отдают в другую семью, чтобы он мог добыть себе пропитание. Эта участь ждет примерно каждого пятнадцатого ребенка в стране.

© AP Photo / Dieu Nalio Chery 13-летняя девочка стирает одежду в своем доме в Порт-о-Пренс, Гаити © AP Photo / Dieu Nalio Chery 13-летняя девочка стирает одежду в своем доме в Порт-о-Пренс, Гаити

Некоторые покидают отчий дом в четыре года, большинство — в семь-восемь. Они уходят работать даже не в богатые семьи, а туда, где нищета хотя бы не такая ужасающая, как у них дома. Им приходится стирать, убирать, готовить еду и носить воду из колодцев по 10-14 часов в день.

© AP Photo / Dieu Nalio Chery) 12-летний мальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити © AP Photo / Dieu Nalio Chery) 12-летний мальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити

Журналист Жан-Робер Каде — бывший реставек, который посвятил свою жизнь борьбе с этим явлением, вспоминает: "У нас не было фамилий, мы не знали, когда родились. У рабов нет свидетельств о рождении".

© AP Photo / Dieu Nalio Chery 13-летняя девочка чистит зеркало в доме, где она живет в Порт-о-Пренс, Гаити © AP Photo / Dieu Nalio Chery 13-летняя девочка чистит зеркало в доме, где она живет в Порт-о-Пренс, Гаити

За свой труд они не получают денег — им приходится работать за еду и крышу над головой. Большинство питается отдельно от семьи и их продукты гораздо хуже хозяйских. Многие ходят в лохмотьях.

Ничтожно малая доля из этих детей посещает школу — у них нет на это времени, да и платить за нее слишком дорого для принимающей семьи. За малейшие провинности их могут избить.

© AP Photo / Dieu Nalio Chery 13-летняя девочка пьет кофе в доме друга семьи, который взял её на довольствие после смерти матери © AP Photo / Dieu Nalio Chery 13-летняя девочка пьет кофе в доме друга семьи, который взял её на довольствие после смерти матери

В своих выступлениях Каде рассказывает, что, когда ему было восемь лет, ему приходилось носить на спине дочь своих "хозяев" в детский сад, а вечером забирать ее оттуда.

"Нам не разрешали говорить до тех пор, пока к нам не обратятся", — вспоминает он.

© AP Photo / Dieu Nalio Chery 12-летний мальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити © AP Photo / Dieu Nalio Chery 12-летний мальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити

Около 60% реставек — девочки. Они часто становятся жертвами изнасилований и преступлений на сексуальной почве в принимающих семьях.

Каде рассказывает о том, как, будучи ребенком, он увидел, как наказывали девочку-реставек: "Она лежала на земле, окруженная женщинами, которые избивали ее. После этого ей засунули перец халапеньо во влагалище. Она встала и побежала к яме, где текла вода и села туда. Она плакала, и я плакал вместе с ней. После этого я начал ненавидеть взрослых".

© AP Photo / Dieu Nalio Chery 13-летняя девочка в доме друзей своей покойной матери, которые приняли её в качестве неоплачиваемого слуги © AP Photo / Dieu Nalio Chery 13-летняя девочка в доме друзей своей покойной матери, которые приняли её в качестве неоплачиваемого слуги

Формально дети-реставек могут вернуться в родную семью, но проблема в том, что это почти стопроцентно будет означать для них голодную смерть — в нищете живут около 62% гаитян, половина взрослого населения — безработные. ВВП на душу населения в этой стране составляет 761 доллар — это 166 место в мире. Когда дети-реставек вырастают, их выгоняют из домов, и они пополняют толпы гаитянских безработных без образования и какой-либо надежды на будущее.