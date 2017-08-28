Власти Нью-Йорка отправили продукты пострадавшим от урагана жителям Техаса

НЬЮ-ЙОРК, 28 авг — РИА Новости. Власти Нью-Йорка отправляют 75 тысяч продуктовых пайков пострадавшим от урагана жителям Техаса, сообщил мэр Билл де Блазио.

В своем выступлении в понедельник Де Блазио также отметил, что в Техас уже были отправлены 120 сотрудников экстренных служб полицейского и пожарного управлений Нью-Йорка. Мэр подчеркнул, что "Нью-Йорк продолжит искать возможность помочь тем, кого разорил ураган Харви".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил штаты Техас и Луизиану зоной бедствия в связи с тропическим штормом "Харви", который грозит масштабными наводнениями. Решение Трампа позволило выделить этим штатам федеральные ресурсы, тогда как обычно реагированием на стихийные бедствия занимаются в основном местные власти и власти штатов.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.