Трамп отправится в пострадавший от шторма Техас во вторник

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправится в пострадавший от шторма во вторник, об этом он заявил, общаясь с журналистами. Выступление президента транслировал телеканал CNN.

"Мы собираемся отправиться в Техас завтра", — сказал он и добавил, что вылет назначен на 10.40 утра (17.40 мск).

Трамп заявил также, что намерен поднять в конгрессе вопрос о компенсациях для пострадавших районов, так как речь идёт о большом ущербе. Ранее агентство Bloomberg посчитало, что последствия от сильнейшего шторма "Харви" может достигнуть 30 миллиардов долларов.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях Хьюстона осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.