Президент Мексики примет участие в саммите БРИКС в Китае

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето на следующей неделе посетит Китай и примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 3 по 5 сентября, сообщается в заявлении мексиканского министерства иностранных дел.

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Энрике Пенья Ньето примет участие в диалоге стран с переходной экономикой и в бизнес-форуме, которые пройдут 4 и 5 сентября в городе Сямэнь в Китае в рамках девятого саммита БРИКС", — сообщается в заявлении МИД.

Также Ньето проведет двустороннюю встречу с Си Цзиньпином.

Саммит БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) пройдет в южнокитайском городе Сямэнь.