Власти Нью-Йорка надеются, что за три года 160 тысяч горожан бросят курить

НЬЮ-ЙОРК, 28 авг — РИА Новости. Власти Нью-Йорка приняли программу по борьбе с курением, и рассчитывают, что через три года курить будет на 160 тысяч горожан меньше. Соответствующие законы в понедельник подписал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

"Наша цель — снизить количество курящих ньюйоркцев на 160 тысяч человек в течение следующих трех лет. Эта амбициозная цель, мы считаем, необходима и достижима", — заявил Де Блазио в понедельник на церемонии подписания. Таким образом, снижение составит около 17%.

Сегодня, по официальной статистике, в городе около 900 тысяч регулярно курящих. Как сообщили в мэрии, ежегодно в Нью-Йорке около 12 тысяч человек умирает от заболеваний, спровоцированных курением.

Для борьбы с вредной привычкой власти планируют к 2019 году сократить количество пунктов продажи табачных изделий. В среднем в Нью-Йорке на полтора квадратных километра приходится до 30 точек продаж сигарет. "В Нью-Йорке сейчас больше мест продажи табака, чем кофеен Starbucks и пиццерий вместе взятых. То есть куда ни посмотришь, везде продаются сигареты", — сказал Де Блазио.

Новые законы положат конец распространенной ныне практике продажи табачных изделий в аптеках, в том числе — круглосуточных. С 1 января 2018 года будет установлена новая минимальная цена на пачку сигарет — 13 долларов — самая высокая в стране. "Мы полагаем, что одна уже эта мера приведет к сокращению количества курильщиков на 6%", — заявил Де Блазио.

Продавцы электронных сигарет с 2019 года должны будут получать лицензию на осуществление своей деятельности, причем по той же форме, что и дистрибьюторы обычных сигарет. На данный момент продажа электронных сигарет в Нью-Йорке осуществляется без лицензии. По словам мэра, сегодня около 16% молодых ньюйоркцев, то есть каждый шестой, использует электронные сигареты.

Градоначальник также обратил внимание на "циничную и смертоносную" стратегию больших табачных компаний, которой надо "положить конец". "Они используют такую же рекламу, как 50 лет назад. Они заставляют людей думать, что курить сигареты, или электронные сигареты — это круто. Они сконцентрированы на том, чтобы подсадить на крючок молодых людей", — сказал Де Блазио.