Washington Post сообщила о письме юриста Трампа Пескову

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Газета Washington Post утверждает, что юрист президента Дональда Трампа и вице-президент Trump Organization Майкл Коэн в январе 2016 года писал по электронной почте пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на предмет строительства в Москве "Башни Трампа" — так часто называют небоскребы, которые строит компания Трампа. По данным газеты, Коэн не получил ответа.

Газета цитирует электронное письмо со ссылкой на человека, знакомого с его содержанием, но не представляет доказательств того, что письмо подлинное. В письме, предположительно написанном Коэном Пескову, говорится, что усилия Trump Organization и российской компании по строительству башни "зависли".

"Поскольку этот проект слишком важен, я прошу вашей помощи. Прошу кого-нибудь, предпочтительно вас, связаться со мной, чтобы я мог обсудить конкретные детали с подходящими лицами. Заранее спасибо за помощь, жду вашего скорого ответа", — говорится в тексте письма. Коэн не припомнит, чтобы Песков отвечал на его письмо. Проект был остановлен через две недели после того, как письмо было отправлено.

Газета публикует также цитаты из показаний Коэна расследованию спецпрокурора ФБР, в котором Коэн говорит, что написал письмо по рекомендации Феликса Сатера, российско-американского бизнесмена, который хотел поучаствовать в сделке. По его словам, Сатер сказал ему, что для строительства "Башни Трампа" требуется разрешение российских властей, поэтому он и обратился к Пескову.

"Неудивительно, что за четыре десятилетия Trump Organization получила и рассмотрела бесчисленное множество возможностей, связанных с недвижимостью, как внутри страны (США — ред.), так и за рубежом. Предложения Трампа по Москве было всего лишь одной из таких возможностей строительства, которые Trump Organization рассмотрела и в конечном счете отвергла", — заявил Коэн.

Washington Post входит в число изданий, которые уже год ведут информационную войну с Трампом. Газета регулярно публикует материалы о возможных связях американского президента или его администрации с Москвой, при этом доказательств зачастую не приводит или ссылается на анонимные источники.