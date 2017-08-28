МЧС Армении исключает возможность взрыва на горящем заводе "Наирит"

ЕРЕВАН, 28 авг — РИА Новости. Пожар на каучуковом заводе "Наирит" в Ереване продолжается, однако МЧС Армении исключает возможность взрыва, передает агентство Sputnik Армения.

Пожар на заводе "Наирит" начался в понедельник, ему присвоена вторая степень сложности. Примерно в 13.00 мск пожар был локализован. Начальник спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян сообщил РИА Новости, что горят четыре резервуара с лак-этинолем. Он отметил, что угрозы распространения огня нет, а дым от горящего лак-этиноля не опасен. Ранее в МЧС Армении сообщили, что перед пожаром на химзаводе "Наирит" был слышен взрыв.

"Химические свойства возгораемого вещества исключают возникновение взрыва. Последствия пожара, горящие вещества также не опасны для населения", — приводит агентство сообщение МЧС.

По данным агентства, работающие на месте происшествия 113 спасателей осуществляют работы по ликвидации пожара на расстоянии 15-20 метров от очага возгорания. В МЧС отметили, что группа по мониторингу при излучениях, химических и биологических ситуациях спасательной службы провела экспертизу образца воздуха с места происшествия. Опасных для человека веществ не обнаружили. В МЧС уверены, что необходимости в эвакуации жителей близлежащих домов нет.

В основе строительства завода "Наирит" были заложены инженерно-технические решения, которые сводят к минимуму негативные последствия для окружающей среды и близлежащих населенных пунктов от любой аварии на заводе, добавили в МЧС.

По предварительным данным, взрыв прогремел в химическом производственном цеху, отмечается в сообщении агентства. Как заявил ранее представитель МЧС, горит лак-этиноль, который считается отходом производства. По его словам, пожар могла спровоцировать высокая температура воздуха, так как это вещество легко воспламеняется.