Одесскому журналисту угрожают судьбой Олеся Бузины

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Одесскому журналист Игорю Плисюку угрожают расправой, но прекращать свою работу он не намерен, сообщает сайт Украина.ру.

Первоначально информация об угрозах появилась в Facebook журналиста Юрия Селиванова.

Позже сам Плисюк заявил, что не собирается покидать родной город. "Мне ли бояться шакальих угроз? Делаю то, что должно. То, что считаю нормальной работой журналиста и публициста. Русского человека из Одессы, в крови которого смешана вся история его Родины. Мне есть чем и кем гордиться. Мне есть, за что жить и умирать", — написал Плисюк в колонке для "Политнавигатора".

Игорь Плисюк — известный одесский журналист и телеведущий, он сотрудничал в том числе с сайтом Украина.ру.

Украинского журналиста Олега Бузину, имя которого упоминается в угрозах Плисюку, застрелили 16 апреля 2015 года у его дома в Киеве. Следствие рассматривало несколько версий убийства, в том числе и связанную с профессиональной деятельностью. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, задержаны двое исполнителей — Медведько и Полищук, бойцы националистических батальонов. Они длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года их отпустили под частичный домашний арест.