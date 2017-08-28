Участника беспорядков на саммите G20 приговорили к 31 месяцу тюрьмы

БЕРЛИН, 28 авг – РИА Новости. Суд в Гамбурге приговорил 21-летнего гражданина Нидерландов к двум годам и семи месяцам тюрьмы за участие в беспорядках во время саммита "Большой двадцатки", сообщает в понедельник издание Welt.

Накануне и во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.

По мнению судьи, обвиняемый 6 июля участвовал в беспорядках в районе Шанценфиртель, в ходе которых бросил в полицейского две бутылки. Голландцу предъявили обвинения в нанесении опасных для жизни телесных повреждений, нарушении общественного порядка и неповиновении судебному исполнителю.

Это первый судебный процесс в связи с беспорядками, сопровождавшими встречу лидеров на высшем уровне в Гамбурге. Во вторник должен пройти суд над нарушителем из Польши. По данным генпрокуратуры, всего под стражей остаются 32 человека.