Президент Армении обсудил с генсеком ОДКБ вопросы безопасности

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Президент Армении Серж Саргсян обсудил в понедельник с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым вопросы безопасности в зоне ответственности ОДКБ, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"Президент Армении и генсек ОДКБ обсудили вопросы, связанные с укреплением мира, стабильности и безопасности в зоне ответственности организации в целом и на Южном Кавказе в частности", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Саргсян отметил, что в 2017 году отмечается 25-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 15-летие формирования ОДКБ, подчеркнув, что эти даты – хорошая возможность коснуться пройденного организацией пути и обозначить возможности ее дальнейшего развития.

Саргсян придал важность работам по реализации стратегии ОДКБ до 2025 года, принятой на саммите организации в Ереване в 2016 году.

"Хачатуров доложил президенту Армении о работе, проделанной в рамках ОДКБ за последнее время и проведенных мероприятиях. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", — добавили в пресс-службе

Генсек ОДКБ также обсудил с министром обороны Вигеном Саркисяном вопросы подготовки предстоящих в октябре на территории Армении тактических учений "Поиск" и совместных учений "Взаимодействие-2017" с привлечением Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.

В июне в армянском военном ведомстве заявили, что учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" пройдут на территории Армении с 9 по 13 октября в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017".