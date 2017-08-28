В Бельгии построят жилой комплекс только для молодых

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жилой комплекс, квартиры в котором смогут купить или арендовать только люди моложе 32 лет, появится в бельгийском городе Хасселт, сообщает газета Het Nieuwsblad.

По данным издания, такое решение приняли власти города вместе с девелоперской компанией, реализующей проект.

"Молодые семьи все чаще остаются в городе. Поэтому мы решили сделать для них доступное жилье", — цитирует издание советника по жилищному строительству Тома Вандепута.

Строительство здания предполагается начать в текущем году поблизости от Хассельтского университета и филиалов университета PXL.

Отмечается, что тот, кто приобрел квартиру в возрасте до 32 лет, сможет проживать в доме и по достижению этого возраста. Однако девелоперы предупреждают, что владельцам придется мириться с оживленной обстановкой в здании.

По мнению бельгийской Ассоциации арендодателей, принятое решение является дискриминацией, кроме того, может не соответствовать законодательству страны, в котором разрешается вводить возрастные ограничения в договор купли-продажи недвижимости только в случае обоснованных причин.