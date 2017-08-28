Тушение пожара на химзаводе "Наирит" в Ереване потребует много времени

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Тушение пожара на химзаводе "Наирит" требует длительного времени, заявили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении, ссылаясь на оценки специалистов.

Пожар на заводе "Наирит" начался в понедельник, ему присвоена вторая степень сложности. На месте работают более 100 спасателей, пожарные и сотрудники групп Центра кризисного управления. Примерно в 13.00 мск пожар был локализован. Начальник спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян сообщил РИА Новости, что горят четыре резервуара с лак-этинолем. По его словам, рядом находятся еще восемь резервуаров, их охлаждают, чтобы избежать взрыва. Казарян отметил, что угрозы распространения огня нет, а дым от горящего лак-этиноля не опасен.

"Учитывая количество горящего химического вещества и его химические свойства, специалисты отмечают, что тушение пожара потребует длительного времени. Пожар локализован, пресечено его распространение на территории завода", — отмечается в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что на территории "Наирита" в четырех тарах горят 200 кубометров лак-этиноля.

Лак-этиноль — полупродукт производства заводов синтетического каучука. В его состав входит раствор полимеров дивинил-ацетилена в ксилольной фракции, который стабилизирован древесно-смоляным антиокислителем или антиполимеризатором.

Завод "Наирит", который в СССР был монопольным производителем хлоропренового каучука, остановлен с апреля 2010 года. В 2006 году 90% акций завода были проданы британскому консорциуму Rhinoville Property за 40 миллионов долларов. Оставшиеся 10% акций принадлежат правительству Армении. В ноябре 2016 года суд признал ЗАО "Завод Наирит" банкротом. Аудиторы оценивали необходимые инвестиции для запуска завода в 200-300 миллионов долларов.