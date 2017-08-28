Переговорщик отметил единство позиции Евросоюза и Европарламента по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 28 авг — РИА Новости, Мария Князева. Страны Евросоюза, остающиеся в этом объединении, и Европарламент сохраняют единство в вопросе Brexit, сказал главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье перед началом третьего раунда переговоров о Brexit в Брюсселе.

"Остающиеся 27 стран Евросоюза и Европарламент едины, мы не примем того, чтобы вопросы (нашего) разъединения были бы недостаточно решены", — сказал он журналистам.

Третий раунд технических переговоров о выходе Соединенного Королевства из ЕС начнется в понедельник — министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис встретится с главным переговорщиком со стороны ЕС Мишелем Барнье. Рабочие группы, состоящие из представителей обеих сторон, также встретятся, чтобы обсудить технические детали предстоящих переговоров. Основные переговоры между Брюсселем и Лондоном начнутся в сентябре.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.