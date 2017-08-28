На Украине в СИЗО убили одного из заключенных

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Прокуратура завела уголовное дело из-за убийства заключенного и служебной халатности в Черниговском следственном изоляторе, сообщила в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Черниговском СИЗО до смерти избили заключенного.

"Проверкой, проведенной прокурорами по факту чрезвычайного происшествия, установлено, что в результате необеспечения надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных в одном из участков учреждения стало возможным возникновение конфликтной ситуации между заключенными и драка. Обстоятельства смерти заключенного изучаются в уголовном производстве", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Генпрокуратуры Украины.

Возбуждено дело с предварительной квалификацией по статье "умышленное убийство". Еще одного уголовное дело заведено с предварительной квалификацией по статье "служебная халатность", отмечается в сообщении.

Ранее одесская областная прокуратура завела уголовное дело по фактам жестокого обращения с заключенными в одесском СИЗО, которые были обнаружены в ходе проверки после убийства в этом заведении, и дела в связи с убийством сотрудницы одесского следственного изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.