ЕК готова активизировать переговоры о Brexit для достижения прогресса в них

БРЮССЕЛЬ, 28 авг — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия готова активизировать переговоры о Brexit, чтобы добиться прогресса в них, сказал главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье перед началом третьего раунда переговоров о Brexit в Брюсселе.

"Я готов интенсифицировать переговоры в ближайшие недели, чтобы продвинуться в них", — сказал он на пресс-конференции.

Третий раунд технических переговоров о выходе Соединенного Королевства из ЕС начнется в понедельник — министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис встретится с главным переговорщиком со стороны ЕС Мишелем Барнье. Рабочие группы, состоящие из представителей обеих сторон, также встретятся, чтобы обсудить технические детали предстоящих переговоров. Основные переговоры между Брюсселем и Лондоном начнутся в сентябре.