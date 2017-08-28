Полиция Хьюстона спасла от наводнения около двух тысяч человек

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Полиция Хьюстона спасла от наводнения около 2 тысяч человек, заявил на пресс-конференции шеф полиции города Арт Асеведо.

"На настоящее время мы спасли 2 тысячи хьюстонцев", — сказал Асеведо, чьи заявления транслировали американские телеканалы.

По его словам, на данный момент остается 185 "критических важных запросов" от людей в затопленных домах. "Мы надеемся, что сможем завершить критически важные операции по спасению сегодня", — добавил шеф полиции.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях Хьюстона осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.