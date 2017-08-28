Гутерреш поддержал Израиль в вопросе усиления миссии ООН в Ливане

ООН, 28 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал Израиль в вопросе усиления мандата Вооруженных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом генсек международной организации заявил по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить, что ВСООНЛ отвечают своему мандату. Я понимаю беспокойство Израиля относительно безопасности, и я повторяю, что идея, намерение или желание уничтожить государство Израиль являются неприемлемыми для меня", — заявил Гутерреш журналистам в Иерусалиме в понедельник. Заявление было распространено пресс-службой ООН.

Вооруженные силы ООН в Ливане размещаются на юге страны с 2006 года для наблюдения за выполнением режима прекращения огня с Израилем. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила о намерении добиваться изменения мандата, чтобы военнослужащие ООН приняли ряд мер в отношении ливанской группировки "Хезболлах", которую США считают террористической. Хейли заявила, что "ситуация на юге Ливана стала гораздо более опасной", и призвала СБ ООН "вместе с нами выступить против террористических сил в Ливане и регионе". Представитель Израиля при ООН Данни Данон заявил о правоте американской коллеги и призвал СБ ООН "одобрить более силовой мандат ВСООНЛ, который ответит на угрозы безопасности со стороны "Хезболлах".

Пока инициатива США об изменении мандата миссии ООН в Ливане не находит большой поддержки в Совете Безопасности ООН. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, большинство членов СБ "поддержали продление мандата в нынешнем виде". Над резолюцией о продлении действующего мандата миссии еще на год работает делегация Франции.