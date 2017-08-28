Более 900 федеральных служащих ликвидируют последствия наводнения в Техасе

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Более 900 сотрудников федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) участвуют в ликвидации последствий наводнения в Техасе, сообщило агентство в пресс-релизе.
Кроме того, по контракту наняты 100 дополнительных карет скорой помощи и 15 медицинских вертолетов, 10 передвижных станций сотовой связи и другое оборудование.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил штаты Техас и Луизиану зоной бедствия в связи с тропическим штормом "Харви", который грозит масштабными наводнениями. Решение Трампа позволило выделить этим штатам федеральные ресурсы, тогда как обычно реагированием на стихийные бедствия занимаются в основном местные власти и власти штатов.