Более 900 федеральных служащих ликвидируют последствия наводнения в Техасе

Женщина, пострадавшая от шторма Харви, и её собака во время эвакуации из города Дикинсон, Техас. 27 августа 2017

Женщина, пострадавшая от шторма Харви, и её собака во время эвакуации из города Дикинсон, Техас. 27 августа 2017

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Более 900 сотрудников федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) участвуют в ликвидации последствий наводнения в Техасе, сообщило агентство в пресс-релизе.

По состоянию на воскресенье в специальных убежищах и на складах в Техасе заготовлено более 1 миллиона литров воды, 1 миллион сухих обедов, более 20 тысяч брезентовых накидок и 70 генераторов, говорится в сообщении.

Кроме того, по контракту наняты 100 дополнительных карет скорой помощи и 15 медицинских вертолетов, 10 передвижных станций сотовой связи и другое оборудование.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил штаты Техас и Луизиану зоной бедствия в связи с тропическим штормом "Харви", который грозит масштабными наводнениями. Решение Трампа позволило выделить этим штатам федеральные ресурсы, тогда как обычно реагированием на стихийные бедствия занимаются в основном местные власти и власти штатов.