Более 100 спасателей участвуют в тушении пожара на химзаводе в Ереване

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Более 100 спасателей участвуют в тушении пожара на заводе "Наирит" в столице Армении, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС.

Пожар на заводе "Наирит" начался в понедельник, ему присвоена вторая степень сложности. На место выехали десять пожарных расчетов и группы Центра кризисного управления. Примерно в 13.00 мск пожар был локализован. Начальник спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян сообщил РИА Новости, что горят четыре резервуара с лак-этинолем. По его словам, рядом находятся еще восемь резервуаров, их охлаждают, чтобы избежать взрыва. Казарян отметил, что угрозы распространения огня нет, а дым от горящего лак-этиноля не опасен.

"На заводе "Наирит" в четырех тарах горят 200 кубометров лак-этиноля. В работе по тушению пожара участвуют 109 спасателей", — отметили в пресс-службе.

Лак-этиноль — полупродукт производства заводов синтетического каучука. В его состав входит раствор полимеров дивинил-ацетилена в ксилольной фракции, который стабилизирован древесно-смоляным антиокислителем или антиполимеризатором.

Завод "Наирит", который в СССР был монопольным производителем хлоропренового каучука, остановлен с апреля 2010 года. В 2006 году 90% акций завода были проданы британскому консорциуму Rhinoville Property за 40 миллионов долларов. Оставшиеся 10% акций принадлежат правительству Армении. В ноябре 2016 года суд признал ЗАО "Завод Наирит" банкротом. Аудиторы оценивали необходимые инвестиции для запуска завода в 200-300 миллионов долларов.