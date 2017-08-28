Более 100 спасателей участвуют в тушении пожара на химзаводе в Ереване

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Более 100 спасателей участвуют в тушении пожара на заводе "Наирит" в столице Армении, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС.
"На заводе "Наирит" в четырех тарах горят 200 кубометров лак-этиноля. В работе по тушению пожара участвуют 109 спасателей", — отметили в пресс-службе.
Лак-этиноль — полупродукт производства заводов синтетического каучука. В его состав входит раствор полимеров дивинил-ацетилена в ксилольной фракции, который стабилизирован древесно-смоляным антиокислителем или антиполимеризатором.
Завод "Наирит", который в СССР был монопольным производителем хлоропренового каучука, остановлен с апреля 2010 года. В 2006 году 90% акций завода были проданы британскому консорциуму Rhinoville Property за 40 миллионов долларов. Оставшиеся 10% акций принадлежат правительству Армении. В ноябре 2016 года суд признал ЗАО "Завод Наирит" банкротом. Аудиторы оценивали необходимые инвестиции для запуска завода в 200-300 миллионов долларов.