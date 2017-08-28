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Премьер Эстонии отправился в США для налаживания деловых контактов

17:2728.08.2017
(обновлено: 17:33 28.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Эстонии Юри Ратас. Архивное фотоПремьер-министр Эстонии Юри Ратас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТАЛЛИН, 28 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Премьер Эстонии Юри Ратас в понедельник отправился с визитом в США, чтобы наладить деловые контакты и привлечь американские инвестиции в экономику страны, а также встретиться с живущими в США эстонцами накануне 100-летнего юбилея республики, который будет отмечаться в 2018 году, сообщила пресс-служба правительства.

Четыре дня поездки будут посвящены встречам в Индианаполисе, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Ратаса сопровождает делегация, состоящая из представителей предприятий оборонной промышленности, информационных технологий, энергетики и креативного сектора. Поездку бизнес-делегации организует Эстонская торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и президент Германии Фрэнк-Вальтер Штайнмайер в Доме Стенбока в Таллинне. 22 августа 2017
© AFP 2017 / Raul Mee
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"Визит премьер-министра имеет две цели. Первая – поддержать предпринимателей, занимающихся разработкой технологий будущего, в налаживании деловых контактов, получить признание проделанной ими работы и интенсифицировать привлечение в Эстонию иностранных инвестиций. Вторая – обратить внимание на приближающийся 100-летний юбилей Эстонской Республики, празднование которого начато весной этого года. Ратас встретится с живущими в США эстонцами, которые внесли и продолжают вносить свой вклад в стабильность и историю успеха Эстонского государства", — говорится в сообщении.

В Сан-Франциско Ратас в сопровождении бизнес-делегации посетит всемирно известный исследовательский институт Стэнфордского университета, ученые которого, помимо прочего, занимаются разработкой искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей, а также инструментами распознавания изображений и языков. Кроме того, они посетят крупнейший в мире бизнес-акселератор Plug and Play Tech Center и ознакомятся с работой Центра четвертой промышленной революции при Всемирном экономическом форуме, чтобы обсудить, каким образом Эстония могла бы участвовать в его работе.

Двухмесячный детеныш ларги (пятнистого тюленя). Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Премьер также посетит библиотеку Стэнфордского университета, в архиве которой хранится крупнейшее в США собрание материалов об Эстонии. Он встретится с работающими и учащимися в Стэнфордском университете эстонцами, экс-госсекретарем Кондолизой Райс, учеными и профессорами. На встрече будут обсуждаться возможности для сотрудничества в сфере образования и науки, мировое экономическое развитие и ключевые для Евросоюза темы.

В Лос-Анджелесе Оатас посетит Торговую палату этого города, чтобы представить предпринимателям Калифорнии возможности экономики Эстонии. В штаб-квартире команды Илона Маска Hyperloop One будет подписан договор о намерениях в отношении сотрудничества.

Ратас откроет Дни Эстонии на Западном побережье, которые состоятся уже в 33-й раз. Фестиваль, посвященный эстонской культуре, собирает более 600 гостей из Северной Америки и Эстонии.

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