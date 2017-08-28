МИД Польши заявил о соответствии судебной реформы европейским нормам

ВАРШАВА, 28 авг — РИА Новости. МИД Польши в своем ответе на претензии Европейской комиссии к реформе законодательной системы страны заявил, что она соответствует европейским нормам, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в понедельник.

Ранее представитель ЕК Люсия Кодэ завила, что Еврокомиссия верит, что правительство Польши в должные сроки ответит на ее претензии к закону о работе всеобщих судов, который ЕК считает нарушающим нормы Евросоюза. "Мы до сих пор не получили ответ на наши рекомендации, но мы верим, что польское правительство ответит в должные сроки, как и прежде", — сказала Кодэ.

Отвечая на вопрос, не нарушила ли Варшава установленные сроки, она заявила: "Когда мы направили нашу рекомендацию, мы отметили, что ожидаем ответ в течение месяца, но мы верим, что польское правительство ответит в должные сроки".

"Польская сторона передала сегодня Европейской комиссии в ответ на рекомендации Комиссии от 26 июля 2017 года по вопросу верховенства права в Польше, дополнительные рекомендации от 27 июля 2016 года и рекомендацию от 21 декабря 2016 года. В ответ польская сторона представила исчерпывающие объяснения относительно сомнений Европейской комиссии, надеясь на дальнейшее ведение профессионального и лишенного политических элементов диалога", — говорится в заявлении.

Польская сторона подчеркнула, что "предпринимаемые законодательные действия, главной целью которых является реформа системы правосудия, соответствуют европейским стандартам и отвечают растущим на протяжении многих лет ожидания общества в этой сфере, поэтому безосновательно вызывают сомнения Комиссии".

Кроме того, анализ последней рекомендации побудил польскую сторону на возражения относительно процедуры верховенства права Европейского союза, введенной Комиссией в заявлении от 11 марта 2014 года. "Прежде всего следует отметить, что подвергать оценке правовые акты в ходе продолжающегося законодательного процесса — противоречит упомянутому заявлению", — считают в МИД Польши.

Польская сторона выражает надежду, что "представленные в ответ на рекомендации исчерпывающие объяснения будут тщательно изучены Комиссией и позволят снять любые сомнения.

29 июля 2017 года ЕК запустила санкционную процедуру, чтобы предотвратить нарушение Польшей законодательства ЕС, в связи с публикацией в официальном вестнике страны нового закона о работе всеобщих судов. ЕК обеспокоена, в частности, установлением разного пенсионного возраста для судей-мужчин и женщин и приданием министру юстиции полномочий по продлению срока службы судей, достигших пенсионного возраста, и полномочий по смещению и назначению председателей суда. ЕК указывает, что эти положения нарушают, в частности, Договор о Европейском союзе и Договор о функционировании ЕС. У польских властей был месяц на то, чтобы ответить ЕК. Если обмен письмами ни к чему не приведет, ЕК может обратиться в Суд ЕС.