Кузнецовой неизвестно местонахождение Даниела Морозова в США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Точное место нахождения девятилетнего Даниела Морозова, чьи родители были убиты в США, до сих пор не известно, мальчик может находиться как в приюте, так и в приемной семье, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Сейчас нет информации, где он находится — в приюте или в "фостерной" семье", — сказала Кузнецова журналистам.

Омбудсмен отметила, что США рассматривают эту ситуацию как внутреннее дело государства. По ее словам, дальнейшую судьбу мальчика будет решать американский суд, так как он имеет двойное гражданство, и нет информации, когда суд состоится.

Детский омбудсмен отметила, что необходимо понять состояние ребенка и учитывать его пожелания, на суде должны быть представлены и интересы российской стороны. По словам Кузнецовой, она держит эту ситуацию на контроле.

"Для меня важно знать, куда хочет сам ребенок, его позицию. А ее узнать мы пока не можем, к сожалению. Никаких ответов ни генконсульству, ни нам, ни родственникам не предоставляется. Это очень осложняет ситуацию", — заявила она.

Полиция Лос-Анджелеса 22 августа застрелила 48-летнего российского гражданина Константина Морозова. Он подозревался в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. В генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами России. Ранее генеральное консульство РФ в Сан-Франциско сообщило, что ввиду наличия у мальчика гражданского паспорта вопрос опекунства над ним будет рассматривать суд США.