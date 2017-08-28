Россияне не обращались за помощью в связи с наводнением в Хьюстоне

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Граждане России пока не обращались за помощью в связи с наводнением в Хьюстоне, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей) столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях Хьюстона осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

"У нас работает экстренный телефон, который размещен на сайте и по которому российские граждане в случае необходимости могут обратиться и поговорить с дежурным дипломатом, но по сегодняшнее утро никаких звонков от российских граждан не поступало", — сказал дипломат.

Он напомнил, что в понедельник консульство не будет проводить прием, поскольку офисный комплекс, где расположены помещения консульства, был подтоплен. Сейчас воду откачали, но здание еще обесточено и находится в нерабочем состоянии, уточнил Писарев.

"Ближе к вечеру будем определяться и выяснять, какая ситуация — сможем ли мы начать прием завтра. Пока это неясно", — уточнил дипломат.

По его словам, ситуация в Хьюстоне на данный момент стабилизируется. "Наводнение пока остается в таком же режиме, как и было. Эта ночь в Хьюстоне прошла более-менее спокойно. Следим за новостями, новых подтоплений вроде бы нет. То, что мы видим визуально вокруг себя,… все даже немного улучшилось. Но остается незначительная возможность скачкообразных, молниеносных поднятий воды, если будет очень сильный дождь", — сказал Писарев.