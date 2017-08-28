Интерпол выдал ордер на арест наследника основателя "империи" Red Bull

БАНГКОК, 28 авг – РИА Новости. Интерпол выпустил уведомление с красным углом, имеющее силу ордера на арест, в отношении Вораюта Ювиттхайя, внука и наследника миллиардного состояния основателя "империи" энергетических напитков Red Bull, ранее объявленного в розыск в Таиланде по обвинению в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека, заявил официальный представитель Главного управления национальной полиции Таиланда полковник Критсана Паттханачарен.

"Мы получили от Интерпола сообщение о выпуске уведомления с красным углом в отношении Вораюта Ювиттхайя, которое означает всемирный запрос на розыск и временный арест фигуранта с целью последующей экстрадиции", — заявил в понедельник полковник Паттханачарен, пресс-брифинг которого транслировал Третий национальный телеканал страны.

Ранее Национальная полиция Таиланда сообщала о выпуске уведомления с синим углом в отношении Вораюта Ювиттхайя, которым полиция стран-членов Интерпола уполномочивалась только выяснить и уточнить местонахождение разыскиваемого. Также в сообщении говорилось, что Таиланд готовит заявку на уведомление с красным углом.

Ювиттхайя обвиняется в том, что в сентябре 2012 года, находясь за рулем автомобиля "Феррари", сбил насмерть сержанта полиции, ехавшего на мотоцикле, и скрылся с места происшествия, протащив тело полицейского вместе с мотоциклом около 100 метров по асфальту.

Задержанный и временно освобожденный под залог в 2012 году, Ювиттхайя скрылся из Таиланда в конце апреля 2017 года, за несколько дней до того, как ему должны были быть официально предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем за собой смерть человека, неоказании помощи пострадавшему на месте ДТП и превышении скорости. Срок давности по обвинению в превышении скорости уже истек, пятилетний срок давности по обвинению в неоказании помощи истекает 3 сентября этого года. Однако по основному обвинению, в неосторожном вождении, повлекшем за собой смерть, он истечет только в 2027 году.