В Докламе "почти завершили" разведение индийских и китайских войск

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. МИД Индии сообщил, что разведение индийских и китайских войск после более двух месяцев противостояния в спорном приграничном районе Доклам "почти завершено".

Утром в понедельник МИД Индии сообщил лишь, что достигнута соответствующая договоренность о разведении войск и "оно продолжается". При этом МИД КНР заявил, что все индийские военнослужащие "были отведены на свою сторону границы", а китайские военнослужащие, по заверению Пекина, "продолжат патрулирование китайской территории границы в районе Доклама, и в соответствии с ситуацией КНР будет корректировать действия".

Вечером МИД Индии выступил с новым заявлением, где отмечается, что процесс разведения войск "с того момента (публикации первого заявления – ред.) был под наблюдением почти полностью завершен". Дели в очередной раз отметил, что пограничные вопросы можно решать только дипломатическим путем, подчеркнув при этом, что "соглашения и договоренности, достигнутые по пограничным вопросам, должны неукоснительно соблюдаться".

"Индия руководствуется убеждением, что мир и спокойствие в пограничных районах являются неотъемлемым условием для дальнейшего развития наших двусторонних отношений", — заявили в МИД.

Индийское дипломатическое ведомство также напомнило, что в ходе встречи лидеров двух стран в июне в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества стороны согласились в том, что "различия не должны превращаться в споры и индийско-китайские отношения должны оставаться стабильными". При этом само разрешение ситуации вокруг Доклама произошло всего за несколько дней до саммита БРИКС, который пройдет в Китае и на котором Нарендра Моди и Си Цзиньпин могут провести очередную встречу.

"Мы ожидаем продолжения взаимодействия с китайской стороной на этой основе", — заявили в МИД.

В конце июня группа индийских пограничников пересекла китайско-индийскую границу в районе штата Сикким, чтобы остановить работы китайских военных по строительству дороги в районе Дунлан (Доклам). Индия утверждает, что действовала в координации с правительством Бутана, и главной целью называла предотвращение изменения статуса-кво в регионе, поскольку, по версии Дели и Тхимпху, пограничный вопрос здесь не урегулирован. Пекин считает, что эта территория принадлежит Китаю. Военные двух стран больше двух месяцев держали позиции друг напротив друга.