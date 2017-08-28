Против природы не попрешь: французы готовятся к росту цен на вино

ПАРИЖ, 28 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Капризы природы плохо отразились на урожае винограда в некоторых регионах Франции, что может привести к росту цен на вино. Виноделы рассказали корреспонденту РИА Новости о ситуации с производством одного из самых узнаваемых символов Франции.

На прошлой неделе министерство сельского хозяйства Франции заявило, что в 2017 году в стране произведут 37,2 миллиона гектолитров вина, что на 18% меньше, чем в прошлом году. Этот показатель также на 17% меньше среднего уровня за последние пять лет. В министерстве неурожай связывают с плохими погодными условиями и, в частности, с заморозками, ударившими по лозам этой весной.

Природа устала

Такого Франция не испытывала давно: ожидается, что урожай вина будет настолько низок, что побьет даже антирекорд 1991 года.

Кристофу Дюрдийи, хозяину виноградника Domaine Croix-Rousse на юго-востоке Франции (департамент Вар), посчастливилось избежать ущерба от непогоды — повезло с расположением. Но соседи пострадали: кто-то соберет меньше, чем обычно, а кто-то — совсем мало. Неурожай винограда коснулся не только Франции, но и соседних стран.

"Проблема кроется в вопросах климата и охраны природы. Мы эксплуатируем природу. Общая тенденция — производить больше, больше и еще больше каждый год. И сейчас, мне кажется, мы достигли предела", — говорит винодел.

Он считает, что "природа устала". "Мы требуем с нее, как с ребенка — быть хорошей, быть молодцом. Но ребенок устает, и наши требования больше не работают", — отмечает собеседник агентства. По словам Кристофа, виноделам, как и другим сельхозпроизводителям, стоит задаться вопросом — что производить?

"Мы хотим объемов или производить лучшее? У природы всегда есть лимиты", — говорит он.

Спасти производство



Погодные условия этого года, вполне возможно, приведут к росту цен на продукты виноделия, считает собеседник агентства.

"Те, у кого есть запасы вина, не будут слишком задирать цену. Но есть и маленькие хрупкие производства — для них поднимать цену будет необходимым. Смогут ли они это сделать на рынке спроса и предложения — вот в чем вопрос", — отметил Кристоф.

Около трети виноградников Clos de l'Elu в департаменте Мен и Луара на западе Франции оказались затронуты заморозками конца апреля — начала мая. Решение о повышении цен уже принято — другого выхода у молодого винного дома нет.

"Чтобы предвосхитить будущие потери, мы приняли решение незамедлительно поднять на 9% цены на продукцию четырех наших основных виноградников. У многих молодых винных домов нет запасов, и они вынуждены прибегнуть к такой мере", — рассказала Шарлотт Карсен, которая владеет этими виноградниками с 2008 года.

Вино будет хорошим



Впрочем, как рассказали корреспонденту РИА Новости в бутике Mets Vins, торгующем винами и продуктами юго-востока Франции, хотя "количество винограда оставляет желать лучшего, некоторые сорта демонстрируют очень хорошее качество".

"Виноград для вин Côte de Provence и Bandol демонстрирует высокое качество. Однако объемы урожая оставляют желать лучшего… Трудно оспорить тот факт, что урожай будет низким, но пока весь виноград не будет собран, точнее сказать нельзя", — отметили в магазине.

Хорошего вина ожидают и в Провансе — сбор винограда начался в середине августа и продолжится до конца сентября.

"Никогда раньше сбор не начинался так рано. В последние годы мы начинаем собирать урожай в конце августа", — говорит Ален Бачино, глава Межпрофессионального совета вин Прованса. Сдвиг он объясняет как прогрессирующим изменением климата в целом, так и исключительными погодными условиями этого года.

Исследования первого собранного винограда обнадеживают — ягоды спелые и показывают хорошую кислотность.

"С хорошим равновесием между фруктовыми и свежими нотами вино миллезима 2017 года должно быть хорошим… А количество пока оценить сложно, но первые объемы выжатого сока говорят, что (вина) будет меньше обычного", — добавляет Бачино.

Будет что выпить



Даже несмотря на низкий урожай, французские застолья без вина не окажутся. Так, Бургундия, один из самых известных винодельческих регионов Франции, готовится показать средний результат по объемам вина за год.

По словам Сесиль Матьо из Межпрофессионального комитета виноделов Бургундии, ситуация в регионе "куда более благополучная", чем в Бордо и других районах.

"После 2016 года, когда ударили сильные заморозки и мы серьезно потеряли в объемах, 2017 год показывает нам и объемы, и качество. Мы надеемся собрать средний урожай — 1,5 миллиона гектолитров. Он должен быть очень качественным благодаря хорошей погоде", — добавила Матьо.

Для тех, кто не готов платить высокие цены за бургундское вино, тоже найдется выход. Федерация профсоюзов производителей вина Шатонеф-дю-Пап в долине Роны не ожидает роста цен на свою продукцию.

"Сейчас мы не можем оценить, насколько снизится урожай. В любом случае, это не повлечет за собой увеличения стоимости бутылок вина для потребителей", — заверил представитель Федерации Мишель Блан.

Россиянам беспокоиться не о чем

Что касается ценителей французских вин из России, то им опасаться за скачок цен не стоит. Ранее глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил РИА Новости, что во Франции и в других странах существуют большие запасы вина, а потребление этого напитка в мире не выросло.

"Это никак не отразится на российском рынке. Во всем мире сейчас гигантское перепроизводство вина, которое не знают, куда девать. Потребление вина сокращается в мире. Во Франции остались большие запасы вина с прошлых лет, поэтому прошлогодние запасы вина прекрасно компенсируют недостаток этого года", — сказал Дробиз.

"К тому же Франция завозит необходимое ей количество винного материала из Испании, прежде всего дешевого. Дешевое вино явно не подорожает. Дорогое вино, может, немного подорожает для других стран, но не для России", — добавил он.